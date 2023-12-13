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Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, köy ziyaretleri kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.

İlçeye bağlı Benli köyünü ziyaret eden Kaymakam Kurt, köyde ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Kurt’a, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Müdürü ve köy muhtarı eşlik etti.

Her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Kurt, “Köyümüzde ikamet eden vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek, devletimizin soğuk kış günlerinde her türlü imkan ve kabiliyetleriyle vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu belirttik” dedi.