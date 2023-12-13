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Akdağmadeni ilçesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde anne ve anne adayı vatandaşlara eğitim programı düzenlendi.

Akdağmadeni öğretmenevinde (48) anne ve anne adayı vatandaşa eğitim verildi.

Akdağmadeni Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Akdağmadeni Kızılay Şubesi Koordinesinde, 12 Aralık 2023 günü Yozgat Akdağmadeni İlçesinde “En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi” kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

“En İyi Narkotik Polisi Annedir” ve “UYUMA” projeleri kapsamında projenin başladığı tarihten itibaren 6 bin 749 anne ve anne adayı vatandaşa ulaşılarak, bilgilendirme yapıldı.