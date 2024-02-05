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03 Şubat 1994 tarihinde şehadete erişen Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Üngör şehadetinin 30’uncu yıl dönümünde rahmet ve dualarla anıldı.

Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, şehit Mustafa Üngör’ün mezarını ziyaret ettikten sonra şehit ailesine ziyarette bulundu.

Şehit Mustafa Üngör için İlçe Merkez Caminde Mevlid-i Şerif ve ilçedeki tüm camilerde eş zamanlı olarak Yasin-i Şerifler okundu.

Kaymakam Alperen Yıldırım, “Devletimizin ve milletimizin dünya durdukça ilelebet yaşayacağını bugün buradan tüm dünyaya duyuran, haykıran sizler alkışların en büyüğünü, sevgilerin en güzelini hak ediyorsunuz. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizi korumak için görev yapan tüm Mehmetçiklerimiz bu milletin hiçbir zaman esaret altında yaşamayacağını, bu devletin ilelebet payidar kalacağını, bu bayrağın hiç gönderlerden inmeyeceğini, ezanların da ilelebet susmayacağını gösteriyor. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyor bizlere bıraktığı emanete emin sıfatıyla sahip çıkabilmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyoruz” dedi.