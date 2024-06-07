Aydıncık Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Kurban Bayramı öncesinde mahallelerde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Tekçam yaptığı açıklamada, “Sokaklarımızı temizlerken, mezarlıklardaki otları da biçerek bayram ziyaretleri için düzenledik. Hep birlikte daha temiz ve düzenli bir mahallede yaşamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için teşekkür ederim. Bu bayramda sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu anlar geçirmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.