Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin güncellemeyi Resmi Gazete'de yayımladı. Bu güncelleme ile avukatların alacakları ücretlerde büyük artışlar gerçekleşti.

Bu yeni tarifeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri asgari ücret en az 15 bin 800 lira olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 8 bin lira ile 67 bin 700 lira arasında değişiyor.

Avukatlara büroda verilen sözlü danışma ücreti ilk saat için 2 bin 300 lira, sonraki her saat için bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde ise 1 saatlik sözlü danışma için 4 bin 800 lira olarak belirlendi.

Kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.

Bu güncelleme ile avukatların maktu ve nispi ücretleri önemli ölçüde artırıldı. Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada, tarifede ortalama yüzde 90 oranında artış sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, özel vekâletnameli avukatlar ile CMK kapsamında görevlendirilen müdafiler arasındaki ücret farkının kaldırıldığı ve adaletin daha etkin bir şekilde sağlanacağı belirtildi. Tarife, avukatlık asgari ücretinin altında vekâlet ücreti kararlaştırılamayacağını da vurguladı. (Melike Aslı Arslan)