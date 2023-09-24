Gençlik Merkezi tarafından Avrupa Spor Haftası etkinlikleri dahilinde Yozgat Spor Vadisi’nde Yaşanabilir Çevre Derneği ile birlikte yoga, jimnastik vb. etkinlikler düzenlendi.

Yozgat Gençlik Merkezi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat Spor Vadisi'nde, Yaşanabilir Çevre Derneği işbirliğiyle gençlere özel etkinlikler düzenledi. Yoga ve jimnastik gibi sporların yanı sıra, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Yozgat Gençlik Merkezi yetkilileri, yapılan etkinlikler hakkında yaptıkları açıklamada, "Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spor vadisinde Yaşanabilir Çevre Derneği ile birlikte farkındalık kazandırmak için öğrenciler ve velilerin katılımıyla yoga, jimnastik vb. etkinlikler düzenledik" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer tarafından, “Bu etkinlikler, sporun fiziksel sağlığa katkısını vurgularken, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Bu gibi etkinlikler gençlerin spor yapma alışkanlıklarını teşvik etmek ve çevre duyarlılığını artırmak için yapılıyor” denildi.

Gençlik Merkezi'nin gerçekleştirdiği etkinliklerin, gençlerin fiziksel sağlıklarını desteklerken, aynı zamanda çevre konularında duyarlılık kazanmalarına yardımcı olması amacıyla yapıldığı söylendi.

Gençlik Merkezince, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin toplumun gençler aracılığıyla çevresel meselelere daha fazla dikkat çekmesine ve sporun sağlığa olan faydalarını deneyimlemesine olanak sağladığı aktarıldı.

Gençlik Merkezi, bu tür etkinliklerle gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmaya devam ediyor. (Ahmet Ayverdi)