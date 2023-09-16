Hatay’da yaşayan ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde enkaz altından 5 gün sonra çıkartılan ve ambulansta sağlık çalışanının parmağını emdiği görüntülerle depremin sembol ismi olan Vatin Begdas ve kendisi gibi 5 gün sonra enkazdan çıkartılan annesi Yasemin Begdas ile birlikte Kayseri’de hayatlarını sürdürüyor.,

Tedavisine Kayseri’de devam eden ve yatalak olan Yasemin Begdas; deprem anında yaşadıklarını anlattı. 5 gün boyunca bebeğinin kucağında olduğunu ve ağladığında Kuran-ı Kerim okuduğunu aktaran Begdas, yaşanan depremde eşi ve iki çocuğunu da kaybettiğini söyledi. Bir anda kendilerini enkaz altında bulduklarını kaydeden Begdas; "İlk önce sarsıntı hissettim, ev sallandı. Hatay’da ara ara deprem olduğu için normal sandım, koltuğa oturdum. Sonra bina sallandı, bir anda kendimizi enkaz altında bulduk. 5 gün boyunca bebeğimi kucağımda taşıdım. Uyuyordu, acıkınca ağlıyordu. Kuran-ı Kerim okuyup sallayınca uyumaya devam ediyordu. Ekipleri görünce ilk kızımı kurtarın dedim. Kızımın kurtulduğunu görünce çok mutlu oldum. Diğer çocuğum yaşıyordu son ana kadar ancak vefat etti. Eşimin hiç sesini duymadım" dedi.

"BİZİ KURTARAN EKİBE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Bebeği ile birlikte kendisini 5 gün sonra enkazdan sağ kurtaran ekiple bir araya gelerek teşekkür etmek istediğini de söyleyen Yasemin Begdas; "Bebeğimin fotoğrafını görünce kendimi çaresiz hissettim yanında olamadığım için. Bebeğime tekrar kavuşunca hayata baştan başladığımı hissettim, çok mutlu oldum. Diğer çocuğumun öldüğünü bilmiyordum. Bizi kurtaran ekibi görmek isterdim tekrar teşekkür etmek için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da Kayseri’de yaşayan aileye, sosyal destek çerçevesinde yardımcı olunduğu belirtildi. (İHA)