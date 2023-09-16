Yozgat Valiliği himayesinde Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve Ortadoğu Kalkınma Ajansı paydaşlığında gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’ne Vernice Klier katılım sağlayacak.

Hollywood yıldızının uluslararası oyunculuk ve seslendirme koçu olan Vernice Klier’ın, Uluslararası Bozok Film Festivali’ne canlı görüntülü sohbet yoluyla katılacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yozgat Bozok Film Festivali Direktörü Batuhan Kalaycı, “Leonardo Di Caprio, Vincent Cassel, Juliette Binoche, Monica Belluci, Milla Jovovich gibi birçok Hollywood yıldızının uluslararası oyunculuk ve seslendirme koçu Vernice Klier, canlı görüntülü sohbet yoluyla film festivalimize katılacak” ifadelerine yer verildi. (Melike Aslı Arslan)