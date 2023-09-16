SORGED, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk oyunlarını canlandırmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Anlamlı etkinlik kapsamında SORGED gönülleri, Sorgun Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek eski oyunları hatırlamanın keyfini yaşattı.

SORGED'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Hepimiz bu oyunu küçükken oynamışızdır. Günümüzde artık bu oyunlar çocuklar tarafından pek oynanmıyor. Türk ve İtalyan gönüllülerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını Sorgun Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki çocuklarla oynayarak eski günlerimize geri döndük. Misafirperverliği için Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu'na ve kıymetli öğretmenlerine çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bu anlamlı etkinlik, geleneksel kültürün yaşatılmasına ve çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları deneyimlemesine katkı sağladı.

Bu anlamlı etkinlik, geleneksel Türk oyunlarının yaşatılması ve kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor. Sorgun Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, SORGED gönüllüleri ile bir araya gelerek hem eğlenceli anlar yaşadılar hem de kültürel deneyimler kazandılar.

SORGED'in bu tür etkinliklere öncülük etmesi, gençlerin geleneksel Türk kültürüne daha fazla ilgi göstermelerine ve bu değerleri yaşatmalarına yardımcı oluyor. İtalyan gönüllülerin de etkinliğe katılması, kültürel bağların uluslararası arenada güçlenmesine katkı sağlıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş oyunların canlandırılması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Sorgun'daki bu güzel etkinlik, bu değerleri yaşatma çabasının bir yansıması olarak büyük takdir topluyor.

SORGED ve İtalyan gönüllüler, kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayarak, gelecek nesillere daha zengin bir miras bırakmayı amaçlıyorlar. (Melike Aslı Arslan)