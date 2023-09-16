Ziyaret sırasında Müftü Elveren, Başkan Açıkel’e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Ailemin Sohbet Günlüğü" isimli eseri hediye etti.

Ziyaret dolayısıyla açıklamada bulunan Elveren, "Ahilik bir kardeşlik müessesedir. İslam’ın kardeşliğidir. Esnaf vatandaşlarımızın arasında yardımlaşmayı ve birbirine gösterilen saygının ve anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Stokçuluk, karaborsacılık vb. gibi haram yollara başvurmadan, helal kazancın derdine düşmek, kendisi için istemediğini başkası için de istememektir” dedi.

Ziyaretten son derece memnun olduğunu konuklarına aktaran Başkan Açıkel, Müftü Elveren’e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Açıkel, “Ailemin Sohbet Günlüğü” eserinden azami derecede istifade etmeye çalışacağını ifade etti. (Haber Merkezi)