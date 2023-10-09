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Her saniye, bir hayatın kurtarıldığı 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın acil durumlarda ilk başvurduğu, hayat kurtaran bir numara olma özelliği taşıdığını belirten yetkililer, “Emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi acil yardım hizmeti veren birimleri bir çatı altında toplayan merkez, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor” dedi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, “Ancak bu hayati hizmetin aksamaması ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilmesi için toplumumuzun bilinçlenmesi büyük önem taşıyor. Yapılan analizler, 112’ye yapılan aramaların bir kısmının acil olmayan durumlar ya da asılsız ihbarlar olduğunu gösteriyor. Bu tür gereksiz aramalar, acil yardım bekleyen gerçek ihtiyaç sahiplerinin hayatını riske atıyor. İlimizde okullarımız ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere farklı alanlarda 112’nin doğru ve bilinçli kullanımını artırmaya yönelik tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri sürdürülüyor" denildi.

Açıklamanın devanmında, "Eğitimler ve kampanyalar ile vatandaşlarımızın sadece gerçek acil durumlar için 112’yi aramaları ve acil olmayan durumlar için ilgili diğer birimlere yönlendirilmeleri amaçlanıyor. Unutmayın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar, ciddi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor. Asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul edenlere birinci aramada bin 250 lira, eğer tekrarı yaşanırsa 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni sadece gerçek acil durumlar için arayarak, bu hayati hizmetin daha verimli bir şekilde işlemesine katkıda bulunabilirsiniz. Hayat kurtarmak ve hayatınızın kurtarılmasını sağlamak hepimizin elinde. Unutmayın, acil servisler gereksiz ve asılsız çağrılar ile meşgul edildiğinde, yardıma muhtaç olan bir başka birey beklemek zorunda kalıyor” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)