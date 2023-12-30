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2024'te uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin ardından gözler devlet memurlarının maaşına çevrildi. Milyonlarca kişinin beklediği memur zammı için tarih netleşti. İşte detaylar...

Asgari ücretin 2024 yılında 17 bin 2 TL'ye yükseltilmesinin ardından, şimdi gözler devlet memurlarının maaşlarına çevrildi. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen memur maaşlarındaki netleşme tarihi ve masadaki rakam belirlendi.

2024'te uygulanacak olan asgari ücret, 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bu kararın ardından, devlet memurlarının maaşları için heyecanla beklenen zam tarihi de netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi, memur zammını belirleyecek önemli bir faktör olacak.

TÜİK'in verilerine göre, son 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 33,66 artış gösterdi. Bu durum, maaşlara öngörülen yüzde 6'lık zam oranını aştı ve enflasyon farkı verilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'lik zam oranına ek olarak, enflasyon farkı oranında bir zam daha yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil olmak üzere maaş artışlarının yüzde 45 olması netleşti ve bu orana aralık ayı enflasyonu da eklenerek maaşlar belirlenecek.

SSK ve Bağkur emeklileri için ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Ancak, memur ve emeklilere yapılacak artışın yüzde 50 civarında olması bekleniyor. Bu artışla birlikte, şu anda 22 bin lira seviyesinde olan en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyesine çıkacak.

En düşük emekli devlet memuru maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 814 lira seviyelerine yükselecek.