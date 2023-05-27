Yozgatlı emeklileri de kapsayan açıklamayı yapan Bakan Nebati, çalışan ve emeklilerin maaşlarındaki iyileştirmelerle refah kaybına engel olduklarını belirterek "EYT'yi yüzyılın felaketine rağmen yürürlüğe koyduk. Maaşlardaki artışların otomatik olarak memur emeklilerine yansıyacağını ifade edeyim" dedi.

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaptıkları iyileştirmelerle refah kaybına engel olduklarını söyleyen Nebati, "İnşallah temmuz ayında çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. EYT düzenlemesini, yüzyılın felaketine rağmen yürürlüğe koyduk, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını tekraren ifade etmiş olayım." diye konuştu.

Nebati, 1 milyon küçük esnafın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne indirdiklerini, gençlerin yıllık 150 bin liraya kadarki gelirlerinden vergi almadıklarını dile getirdi.

Nebati, kamu işçilerinin ücretlerinde refah payı dahil yüzde 45 artışa gittiklerini, 45 bin öğretmen ve 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını anımsatarak, Türkiye Yüzyılı'nı "eğitimin yüzyılı" haline dönüştüreceklerini söyledi. AA