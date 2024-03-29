Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme ile trafik sigortasında yepyeni bir dönem başlıyor.

Trafik sigortası alanında önemli bir değişim kapıda. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasıyla ilgili mevcut sorunları çözmek amacıyla önemli bir düzenlemeye imza atıyor.

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, daha önce duyurduğu trafik sigortası stratejisini detaylandırdı. Eroğlu, sürücülerin davranışlarını etkileyerek zararları minimize etmenin önemine vurgu yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ikinci bir düzenleme şansının olmadığını belirten Eroğlu, artık sigorta kanununda önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı.

ÖDEME SİSTEMLERİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Eroğlu, tazminat hesaplamalarının artık mevzuata dahil edilmeyeceğini ve sektör ödemelerinin buna göre düzenleneceğini belirtti. Trafik kazalarının azaltılması amacıyla tahkim sistemi ve eşdeğer parça kullanımı gibi aşırı hasar üreten alanları kapsayan bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

Yeni düzenlemede, sürücünün niteliğine göre teklifin verileceği serbest bir tarife sistemi öngörülüyor. Kişi temelli poliçeler ve müşteri davranışlarını etkileme gibi çalışmalar sonucunda daha uygun teklifler sunulacak.

Eroğlu, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekerek, cezaların yanı sıra tarife artışları ve genelgelerle çözüm arayışının devam ettiğini ifade etti.

ZORUNLULUK KALKIYOR

Mevcut önlemlerin sonuç vermemesi durumunda, trafik operasyon merkezi kurulacak. Altyapının hazır olduğunu belirten Eroğlu, teklif geldiğinde sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif vermesi uygulamasının kaldırılacağını belirtti.

Eroğlu, "Müşteri acenteye geldi, acente şirkete bildirecek, şirket yapacak veya yapmayalım diyecek. O zaman poliçe talebi operasyon merkezine gönderilecek. Talep edenin bilgileri 27 tane trafik sigortası satan şirket tarafından görülecek. Teklif verip vermemek tamamen serbest olacak." şeklinde konuştu.

Eroğlu'nun ifadelerine göre, teklif verildiyse poliçe anında düzenlenecek. Sigorta şirketlerinin teklif vermemesi durumunda önceki sigorta şirketinin üzerinden işlem yapılacak ve havuza atılacak.

Bu önemli değişiklikler, trafik sigortası alanında hem sürücülerin hem de sigorta şirketlerinin beklentilerini karşılamaya yönelik olarak hayata geçirilecek.