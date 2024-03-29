Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 29 Mart 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3656 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.3611 liradan, satış fiyatı ise 32.3703 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.31'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.9553 TL'den yapan euro şu anda 34.9379 TL alış ve 34.9728 TL satış fiyatına sahip.