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Miras kalan ve kardeşler arasında pay edilen gayrimenkul ve dükkan tapuları için yeni dönem başlıyor. Aileler arasında daha önce bir ev veya dükkan satın almış olanlar, ekonomik nedenlerle yeni bir gayrimenkul almaktan vazgeçip mevcut gayrimenkulleri arasında paylaşmayı tercih ediyorlar.

Bu tür bölünmüş mülklerin satışında sıkça karşılaşılan sorunlar, genellikle bir kardeşin diğer kardeşlerin hisselerini satın alarak çözülüyordu. Ancak eski düzenlemeye göre bu işlem noter onaylı bir sözleşme gerektiriyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, miras payının kardeşlere devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin imzalanması esnasında tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması yeterli olacak.

finans365.com'un haberine göre, hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekecek. İsteyen taraflar, tapu devir işlemlerini bir avukata vekalet vererek yürütebilecekler.

Hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekecek, satışa konu taşınmazın kesin sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Özellikle aynı anne ve babaya sahip olan kardeşler arasında noter şartı aranmayacak, yazılı bir sözleşme ile miras payının devri sağlanabilecektir.

Hisseli tapu devri işlemlerinde, yüzdelere bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onayı gerekecek ve tüm hisse sahipleri tarafından atanmış bir avukat, işlemleri kolaylaştırmak için kullanılabilecektir. Satış işlemi sonrasında, satılan paya karşılık gelen miktar, anlaşma gereği ödenecektir. Hisseli tapu devri işlemleri için ilçe belediyeleri tarafından yürütülen tapu işlemlerinde ise tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekmektedir. (Haber Merkezi)