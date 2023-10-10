Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yeni yol göstericiler ‘Dijital Ebeveynler’ Yeni yol göstericiler ‘Dijital Ebeveynler’

Yozgat                  05:16     06:38     12:33     15:44     18:18     19:35

Akdağmadeni    05:11     06:34     12:29     15:40     18:14     19:31

Aydıncık             05:14     06:37     12:31     15:42     18:16     19:33

Boğazlıyan         05:14     06:36     12:31     15:43     18:16     19:33

Çandır                 05:13     06:35     12:30     15:42     18:15     19:32

Çayıralan            05:13     06:35     12:30     15:41     18:15     19:31

Çekerek              05:13     06:36     12:30     15:41     18:15     19:33

Kadışehri            05:12     06:34     12:29     15:40     18:14     19:31

Saraykent           05:13     06:35     12:30     15:41     18:15     19:32

Sarıkaya              05:14     06:36     12:31     15:42     18:16     19:33                    

Şefaatli               05:16     06:38     12:33     15:44     18:18     19:35

Sorgun                05:14     06:37     12:32     15:42     18:16     19:34

Yenifakılı            05:15     06:37     12:32     15:44     18:17     19:34

Yerköy                05:17     06:39     12:34     15:45     18:19     19:36

Kaynak: İleri Gazetesi