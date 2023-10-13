Tahmini Okuma Süresi: dakika

IMEI klonlama uygulaması resmen sona eriyor. Uzun bir süredir gündemde olan bu konu, sonunda resmi bir kararla kesinleşti. Artık bir yıl boyunca kesintisiz sinyal almayan telefonlar IMEI havuzundan çıkartılacak ve iletişimleri tamamen kesilecek. Bu karar özellikle yasadışı IMEI değişiklikleri yapan kişilere büyük bir darbe vuracak, özellikle eski telefonların IMEI numaralarının yurt dışından vergisiz olarak getirilen akıllı telefonlara atanması gibi yasadışı işlemler artık son bulacak.

IMEI KLONLAMA SÜRESİ 1 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Daha önce, sinyal alınmayan cihazların IMEI havuzundan çıkartılma süresi 7 yıl olarak uygulanıyordu. Ancak yeni yönetmelikle birlikte bu süre sadece 1 yıla düşürüldü. Yani artık bir akıllı telefonu satın aldığınızda, 1 yıl boyunca kesintisiz kullanmazsanız ve o cihazdan herhangi bir sinyal alınmazsa iletişim kesilecek.

YASADIŞI IMEI DEĞİŞİKLİKLERİNE DARBE

Yeni yönetmelik, özellikle yurt dışından vergisiz olarak satın alınan telefonların IMEI numarasının yasal olmayan şekilde değiştirilmesi işlemlerine büyük bir darbe vuruyor. Çünkü bu işlem için uzun süre kullanılmayan eski cihazların tercih edildiğini belirtelim.

IMEI klonlama uygulamasının sona ermesi, elektronik haberleşme şebekelerinden 1 yıl boyunca hizmet almayan cihazların IMEI numaralarının "siyah listeye" alınmasını öngörüyor. Bu kararın, yasadışı işlemlerin önüne geçmek ve telefon kullanıcılarını korumak için atılan önemli bir adım olduğu belirtiliyor.