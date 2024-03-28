Vatandaşlar, yatırım yapabilmek için devletin satışa çıkardığı konut ve arsaları yakından takip ediyorlar. Devlet, 2 bin 500 TL teminat bedeliyle arsa satışlarını başlattı.

Vatandaşlar, artan konut fiyatlarından dolayı yatırım yapmak için arsalara yöneliyorlar. Yatırım yapmak isteyenler, uygun fiyatlı arsaları araştırıyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, konut ve arsa satışlarını ihale usulüyle sürdürüyor. Parasını değerlendirmek isteyenler, devletin satışa çıkardığı konut ve arsaları yakından takip ediyorlar. Milli Emlak sitesinde duyurulan ihale tarihine kadar teminat bedelini yatıranlar, bu fırsattan yararlanabiliyorlar.

2 BİN 500 TL'Sİ OLANLAR İÇİN FIRSAT

Kastamonu'da, 42 metrekarelik bir arsa, sadece 2 bin 500 TL teminat bedeliyle satışa sunuluyor. 29 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan ihalede tahmini ihale bedeli 10.000,00 TL olarak duyuruldu.

Edirne'de, 12 bin 500 TL teminat bedeliyle satışa sunulan 839 metrekarelik arsa, 24 Mart 2024 tarihinde tahmini ihale bedeli 125.000,00 TL olarak alıcılarıyla buluşacak.

Afyonkarahisar'da ise, sadece 1.100 TL teminat bedeliyle satışa sunulan 34 metrekarelik bir arsanın fiyatı sadece 11 bin TL. İhale tarihi 4 Mart 2024 olarak açıklandı.

Satışa sunulan arsalar, alıcılarına 24 aya varan taksit imkanları ve KDV'siz ödeme seçenekleri sunuyor. Yatırım yapmak isteyenler, detaylı bilgilere Milli Emlak sitesinden ulaşabilirler.

ARSALARIN SATIŞA SUNULACAĞI İLLER

Mart ayında, yatırım yapmak isteyenler için Milli Emlak sitesinde arsa satışları başlıyor. Satışa sunulacak iller şunlar: Edirne, İzmir, Sakarya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Iğdır, Antalya ve Kastamonu.