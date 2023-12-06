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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna atanan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Aydın, hasta kabulüne başladı.

Daha önce Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na atanan Prof. Dr. Zehra Seyfikli ve Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı kadrosuna atanan Dr. Öğretim Üyesi Şahin Kenan Deniz’den sonra Dr. Öğretim Üyesi Cihan Aydın'ın da Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ataması yapıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, anabilim dallarında öğretim üyesi kadrolarındaki eksiklikleri hızla tamamladıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra Araştırma ve Uygulama Hastanesinde eksikliği hissedilen branşların tamamlanmasına yönelik başlattıkları çalışmalar sonrasında 3 öğretim üyesinin atamasının yapılarak hasta kabulüne başladığını belirten Rektör Yaşar, "Halkımıza daha nitelikli ve kaliteli hizmet almaları noktasında kadromuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Kısa bir süre sonra da kulak burun boğaz polikliniğimize bir profesör hocamızın ataması yapılacak. Diğer branşlarda da kadroların tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.