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Yaklaşan yılbaşıyla birlikte, Türkiye genelinde araç sahiplerini olumsuz etkileyecek bir gelişme kapıda. Akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan ÖTV zamları, vergi yükünü bir kez daha artıracak. Maaşlarda belirgin bir artış olmamasıyla birleşince, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına yeni bir boyut ekleyebilir.

3 Ocak 2024 tarihinde uygulanacak olan akaryakıt ÖTV oranlarındaki artış, araç sahiplerini depolarının alev alacağı bir döneme sürükleyecek. Temmuz ayında ÜFE oranında yapılan maktu ÖTV zammının ardından, yeni yıl sabahında akaryakıt fiyatlarına bir artış daha eklenmiş olacak. Üstelik, Cumhurbaşkanının akaryakıt üzerindeki ÖTV tutarlarını 5 katına kadar artırma yetkisi de bulunuyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa bile, akaryakıt ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında yüzde 25'e varan bir zam beklentisi olduğunu belirtiyor. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarında ortalama 2 liralık bir artışa işaret ediyor.

Benzinde şu anki 7 lira 52 kuruş olan maktu ÖTV'nin artışıyla birlikte, 9 lira 34 kuruşa, motorinde ise 1 lira 75 kuruşluk artışla 8 lira 76 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, ÜFE aralık ayında yüzde 3 artarsa, benzin fiyatları 9 lira 62 kuruşa, motorin fiyatları ise 9 lira 2 kuruşa çıkabilir.

ÖTV artışıyla birlikte KDV artışının da ekleneceği düşünüldüğünde, akaryakıt fiyatlarındaki toplam artışın yüzde 25'i bulması bekleniyor. Bu durum, akaryakıt ve tütün ürünlerinin satış fiyatlarına zam olarak yansıyarak vatandaşların bütçesini olumsuz etkileyecek.

6 Aralık 2023 tarihine kadar herhangi bir zam veya indirim haberi gelmemiş olsa da, yeni yılın başlamasıyla birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle karşı karşıya kalacaklar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarının sırasıyla 34.58 TL, 35.26 TL, 35.39 TL; motorin fiyatlarının ise 37.60 TL, 38.20 TL, 38.40 TL olduğu şu günlerde, vatandaşlar ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.