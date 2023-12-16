Trafik cezalarına yapılan yüzde 58,46'lık zam, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar geçerli olan tarife üzerinden trafik cezaları uygulanacak, ancak yeni yılla birlikte zamlı tarife geçerli olacak.
2024 yılında geçerli olacak trafik cezaları şu şekilde:
Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak: 3 bin 136 TL
Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak: 6 bin 440 TL
Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12 bin 978 TL
Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL
Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak: 2 bin 648 TL
Plakada değişiklik yapmak: 2 bin 648 TL
Plakasız araç kullanmak: 10 bin 918 TL
Başka bir araca tescilli plakayı takıp kullanmak: 32 bin 171 TL
Sahte plaka kullanmak: 32 bin 171 TL
Muayenesi yapılmayan aracı kullanmak: Bin 507 TL
Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak: 12 bin 978 TL
Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak: 2 bin 610 TL
Sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanmak: Bin 507 TL
Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek: Bin 507 TL
Kırmızı ışık kuralına uymamak: Bin 507 TL
Trafik işaretlerine uymamak: 691 TL
Alkollü araç kullanmak: 6 bin 440 TL
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33 bin 240 TL
Hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak: Bin 507 TL
Hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak: 3 bin 135 TL
Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak: 6 bin 439 TL
Hatalı sollama: Bin 507 TL
Önemli bir not olarak, trafik cezalarında uygulanan yüzde 25 indirim sisteminin 2024 yılında da devam edeceği belirtiliyor. Bu kapsamda, cezaların kesildikten veya tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödeme yapan vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak; ancak 15 günlük süre dolduğunda indirim uygulaması yapılmayacak. Yozgatlı sürücüler dikkat!Kaynak: Haber Merkezi