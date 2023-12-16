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Trafik cezalarına yapılan yüzde 58,46'lık zam, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar geçerli olan tarife üzerinden trafik cezaları uygulanacak, ancak yeni yılla birlikte zamlı tarife geçerli olacak.

2024 yılında geçerli olacak trafik cezaları şu şekilde:

Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak: 3 bin 136 TL

Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak: 6 bin 440 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12 bin 978 TL

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak: 2 bin 648 TL

Plakada değişiklik yapmak: 2 bin 648 TL

Plakasız araç kullanmak: 10 bin 918 TL

Başka bir araca tescilli plakayı takıp kullanmak: 32 bin 171 TL

Sahte plaka kullanmak: 32 bin 171 TL

Muayenesi yapılmayan aracı kullanmak: Bin 507 TL

Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak: 12 bin 978 TL

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak: 2 bin 610 TL

Sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanmak: Bin 507 TL

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek: Bin 507 TL

Kırmızı ışık kuralına uymamak: Bin 507 TL

Trafik işaretlerine uymamak: 691 TL

Alkollü araç kullanmak: 6 bin 440 TL

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33 bin 240 TL

Hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak: Bin 507 TL

Hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak: 3 bin 135 TL

Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak: 6 bin 439 TL

Hatalı sollama: Bin 507 TL

Önemli bir not olarak, trafik cezalarında uygulanan yüzde 25 indirim sisteminin 2024 yılında da devam edeceği belirtiliyor. Bu kapsamda, cezaların kesildikten veya tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödeme yapan vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak; ancak 15 günlük süre dolduğunda indirim uygulaması yapılmayacak. Yozgatlı sürücüler dikkat!