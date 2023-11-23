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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen ek motorlu taşıtlar vergisi, Anayasa Mahkemesi'ne taşınarak düzenlemenin iptali talebiyle incelenmişti. Mahkeme kararının ardından ise gözler, gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi. 14 Kasım 2023 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti için ödeme süresi 6 Eylül'de sona ermişti. 14 Kasım'dan önce gecikme zammını ödeyenler yüzde 2,5'lik gecikme zammı ödemiş oldu. Ancak hala ödemeyenler, yüzde 3,5'lik zammı bekliyor. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilirken, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksidi için son ödeme günü 30 Kasım'dır. Gecikme zammından kaçınmak isteyenler ödemelerini zamanında gerçekleştirdi. Ancak hala ödemeyenler için kritik günler devam ediyor. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi ve "GİB Mobil" uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalardan kredi veya banka kartlarıyla, banka şubelerinden, mobil, telefon ve internet bankacılığı araçlarıyla da ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Peki, ek motorlu taşıt vergisi ödenmezse ne olur? Bu durumda araç sahipleri, taşıtlarının satış ve devir işlemlerini gerçekleştiremiyor. Çünkü bu süreçlerin tamamlanabilmesi için motorlu taşıtlar vergisi ile ek motorlu taşıtlar vergisinin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca ek motorlu taşıt vergisi ödenmediği takdirde, araç muayeneleri yapılamayacak, trafikten çekme, hurda ve tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek. Bu nedenle araç sahiplerinin ödemelerini 30 Kasım'a kadar yapmaları önem taşıyor.