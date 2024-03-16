Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş karar! Aracına bunu yaptırmayana 9 bin 943 TL ceza kesilecek. Şimdiye kadar 1 milyon araca ceza kesildi.

Araç sahiplerine önemli bir duyuru! Egzoz muayenesi yaptırmayanlar artık ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamasına göre, araçlarına egzoz muayenesi yaptırmayanların sayısı oldukça yüksek. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon araca ceza kesildi.

Hava kirliliğinin azaltılması amacıyla hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi tüm illerde uygulanıyor. Bu sistem sayesinde egzoz muayenesi denetimleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

EGEDES kapsamında yapılan denetimler sonucunda egzoz muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bakanlık tarafından devreye alınan bu sistem sayesinde, egzoz muayenesi eksik olan araçlar trafikte anında tespit ediliyor ve gereken işlemler yapılıyor.

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile araç sahiplerini denetliyoruz.

Yaklaşık 1 milyon araçta egzoz muayenesi eksikliği tespit ettik ve gerekli yaptırımları uyguladık. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

CEZASI 9 BİN 943 TL

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege ise denetim etkinliğiyle verimliliğini yükseltmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla EGEDES projesini yürüttüklerini söyledi.

Aracın üstünde yer alan plaka tanıma cihazıyla trafikte sabit veya seyir haldeki araçların plakalarının okunduğunu ve egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uyguladıklarını belirten Ege, şunları kaydetti:

"2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 9 bin 943 TL. Bakanlığımızca yaptığımız çalışmalar kapsamında son bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü bulunmadan trafikte seyrettiğini tespit ettik."

Vatandaşlara egzoz muayenesinin yapılması konusunda uyarıda bulunan Ege, "Araç sahiplerinden insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.