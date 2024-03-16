Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Birimleri tarafından 01-15 Mart tarihlerinde yapılan operasyonda 19 araç trafikten men edildi.

Halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına ara vermeyen ekipler il genelinde 9 bin 573 şahıs ve 7 bin 940 araç sorgulandı.

Yapılan operasyonlar kapsamında Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Birimlerimizce 01-15 Mart tarihleri arasında yapılan operasyon, uygulama ve denetimler. Trafik faaliyetleri kapsamında; il genelinde 9 bin 573 şahıs ve 7 bin 940 araç sorgulanmıştır. 86 araca cezai işlem uygulanırken, 1 sürücünün mahkeme/savcılık kararına istinaden sürücü belgesi geri alınmıştır. 19 araç trafikten men edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.