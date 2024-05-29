Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yer alan araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alındığını duyurdu. Bu karar, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verildi. Bu önemli adım, araç muayene hizmetlerinin özel sektör tarafından da yürütülebileceğini ifade ediyor.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ VE TARİHLERİ

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesi işlemlerinin, kamu hizmetinin devamını sağlamak amacıyla 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Özelleştirme süreci, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu yeni düzenleme, araç sahiplerine daha fazla seçenek ve potansiyel olarak daha hızlı ve verimli hizmetler sunmayı hedefliyor. Özel sektörün devreye girmesiyle birlikte, muayene istasyonlarında rekabetin artması ve hizmet kalitesinin yükselmesi bekleniyor.

Araç muayene hizmetlerinde başlayan bu yeni dönem, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Özel sektörün katılımıyla birlikte, hizmetlerde iyileştirme ve çeşitlilik sağlanması öngörülüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar ile araç muayene sürecinde önemli değişiklikler kapıda.