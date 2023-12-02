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Antalya’dan gelen 52 yaşındaki Celal Dönmez’in ürünleri dikkat çekti. Çocuk yaşta kendi imkanlarıyla öğrendiği sanatını mevsimine göre sebze ve meyvelere işleyerek sanat eserine dönüştüren Dönmez, birçok figürü vatandaşın beğenisine sunuyor.

Herhangi bir yapıştırma ya da ekleme olmadan sadece yan keski ve bıçakla işlediği sebze ve meyvelerden sanat eseri ortaya çıkaran Dönmez, özellikle bal kabağı ve karpuz gibi meyveleri işlerken hayalindeki figürleri ortaya çıkardığını söyledi.

“7 YAŞINDAN İTİBAREN UĞRAŞIYORUM”

Emekli olduktan sonra sanatını yöre insanıyla buluşturduğunu söyleyen Dönmez, 35 yıldır dekor işleriyle uğraştığını belirtti.

Dönmez, “7 yaşından itibaren tablo ve çizim işleriyle uğraşıyorum. Çeşitli alanlarda şampiyonluklarım da var. Çikolata, sebze ve meyve dekorları olsun. Bu çizimleri yaparken her şeyi içimde barındırıyorum, hayalimdeki ürünleri yansıtıyorum. Mesela saçlarını işlerken bir kuaför edasıyla çalışıyorum, masa sandalye resmi çizerken marangoz edasıyla çalışıyorum. Burada bal kabaklarıyla sanat eseri yapıyoruz, Yozgat halkına görsel şölen sunmak için” dedi.

“YOZGAT HALKI İÇİN İŞLİYORUM”

Sanatını kendisi öğrendiğini ve geliştirdiğini de belirten Dönmez, “Antalya’da yaşıyorum, emekli oldum ve şu an sadece festivallere katılıyorum. Vatandaşlar çok ilgi duyuyor, sanatımı nasıl öğrendiğimi nasıl yaptığımı soruyorlar. Bugün de Yozgat’a geldim, bütün halkın görmesi için onlar için işliyorum” diye konuştu.