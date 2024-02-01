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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ile AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret eden Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat’ın taleplerini iletti.

Yapılan ziyaret hakkında açıklamada bulunan Şahan, “TESKOMB Genel Başkanı, Yozgat Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül beyefendi ile birlikte Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendiyi makamında ziyaret edip ilimizin taleplerini ilettik. Sayın Bakanımıza Yozgat’ımıza göstermiş olduğu alakasından dolayı teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” dedi.