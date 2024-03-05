“Ağlayarak geldim, gülerek gidiyorum” diyen Zübeyde Kılıçarslan, gördüğü tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Sağ ayağındaki diz kapağının altından ayak bileğine kadar olan ağır enfeksiyon yarasının tedavisi için Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi Seda Zor Çakılı’ya başvuran Zübeyde Kılıçarslan 18 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Ayağındaki yaranın büyük oluşu sebebiyle Ankara, Kayseri gibi şehirlerdeki hastaneye gitmesinin önerildiğini söyleyen Zübeyde Kılıçarslan, “İyi ki Yozgat Şehir Hastanesine geldim. Doktorumuz Seda Hanım ve Enfeksiyon servisindeki personellerin tedavisiyle sağlığıma kavuştum. Tedavinin yanı sıra sürekli beni ziyaret ederek moralimi yüksek tuttular. Sağlığıma kavuştum. Hastaneye ağlayarak geldim, gülerek gidiyorum” dedi.

Annesinin tedavisi süresince yanında refakatçi olarak kaldığını söyleyen Bahar Kılıçarslan ise “Gittiğimiz bazı doktorlar bizi farklı İl’lere gönderdi. Ama şifayı Yozgat Şehir Hastanesinde bulduk. Annemin bacağında ilk olarak su toplamaya başlayan rahatsızlığı zamanla iyice büyüdü. Şeker hastalığının da etkisiyle bir türlü iyileşmemesi sonucu Dilek Yılmaz hocama başvurduk. Allaha şükür tedavi sonucu iyileşti. Bize burada o kadar iyi baktılar ki annem her gün helallik istiyor. Doktorumuzdan, hemşirelerimize, güvenliğinden temizlik personeline kadar herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Allah Hastanemizin yokluğunu vermesin diyen Yüksel Kılıçaslan “Eşimi Yozgat Şehir Hastanemizin doktorları iyileştirdi. Allah Devletimize çok versin, devletimiz de hastanelerimize veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hastaya uygulanan tedaviyi anlatan Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Seda Zor Çakılı ise şöyle konuştu: “Hastamız 59 yaşında kadın hasta. Yumuşak doku enfeksiyonuyla polikliniğimize başvurdu. Hastamıza 18 gün uygun antibiyotik ve yara bakımı uyguladık. Bu durum bu tarz hastalar için de örnek teşkil etmektedir. Servisimizde uyguladığımız tedavi sonunda hastamız sağlığına kavuştu.”