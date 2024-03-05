Çiftçilere fatura ödemelerinde kolaylık sağlanması için harekete geçildi. Aydem ve Gediz Perakende, ünlü banka ile işbirliği yaptı.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, çiftçilere fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla QNB Finansbank ile iş birliği yaptı.

Şirketlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, çiftçiler, QNB Finansbank TarımKart ile yapacakları elektrik faturası ödemelerinde ilk üç ay için sıfır faizin yanı sıra hasat tarihine kadar vadelendirme ve vade boyunca istedikleri zaman geri ödeme imkanına sahip olacak.

Buna göre, gelirini tarımsal üretimden sağlayan ve çiftçilik belgesi sahibi tüm üreticiler, QNB Finansbank TarımKart’a sahip olarak elektrik fatura ödemelerinde hasat tarihine kadar vadelendirme şansı elde edecek.

İlk üç ay için sıfır faiz uygulanacak iş birliğinde, TarımKart'ın ekstre tarihi, yetiştirilen ürünün hasat tarihine göre yılda bir veya yılda iki ödemeli olarak belirlenecek.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen üreticiler, en yakın QNB Finansbank İşletme Bankacılığı Şubesine gelerek, Tarım Kart başvurusunda bulunabilecek.

Üreticiler TarımKart kullanarak fatura ödemelerini Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerinde gerçekleştirebilecek.