Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi milyonlarca vatandaşla paylaştı. Türkiye genelindeki tüm hastanelerde geçerli olacak şekilde, artık her türlü tedavi ücretsiz olarak sunulacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle birçok vatandaşın hastane tedavisi alamaması üzerine önemli bir adım atıldı.

GSS kapsamındaki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı kararıyla, prim borçlarına rağmen Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, GSS prim borcu olan Türk vatandaşlarının ve sorumlulukları altındaki kişilerin ihtiyaç duydukları tüm tedavileri ücretsiz olarak alabileceği bir düzenlemeyi içeriyor. Bu kapsamda alınan kararın geçerlilik süresi, 2024 yılının sonuna kadar uzatıldı.

SGK'lılar için ise prim borcu olanların durumu bir yıl süreyle değerlendirilecek. Bu süre zarfında SGK'lılar, hastanelere başvurduklarında borçlarının sorgulanmadan tedavi olabilecekler. Bu adım, ekonomik sıkıntı içinde bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı hedefliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır."