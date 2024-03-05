Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ramazan ayı kampanyası başlatıyor. Detaylar haberimizde:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Ramazan Ayı'nda başlatacağı özel kampanya ile dikkat çekiyor.

5 Mart-14 Nisan tarihleri arasında tüm kooperatif market satış noktalarında fiyatlar sabitlenecek ve tarımsal girdilerde indirim uygulanacak.

Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında geçerli olacak kampanya ile vatandaşlar, uygun fiyatlarla gıda ürünlerine erişebilecekler.

Tarım Kredi, Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek bu kampanya ile ülke tarımına ve enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kampanya süresince, 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde kooperatif market satış noktalarında hiçbir ürüne zam yapılmayacak.

Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi kooperatifinde, motorin, zirai ilaç ve tohumda kampanya süresince vade farkı olmadan hasat sonu (31 Ağustos) vadeli satışlar gerçekleştirilecek.

Karma hayvan yemlerinde ton başına yüzde 5'e varan indirim uygulanacak ve bu indirimler kampanya dönemi boyunca sabitlenecek.

Üstelik, söz konusu yem satışlarında üreticilere vade farkı olmadan 4 ay vadeli satış imkanı sunulacak.

Ayrıca, kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve bu indirimler kampanya dönemi boyunca sabit kalacak. Eğer kampanya süresince piyasada daha düşük fiyatlar oluşursa, fiyatlar çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürülecek.