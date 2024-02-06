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Yozgat, Anadolu'nun tarihî dokusunu yansıtan şehirlerden biri olarak, zamanın akışını gösteren sembollerle donatılmıştır. Bu sembollerden biri de Sultan İkinci Abdülhamid Han döneminde yükselen saat kuleleridir. Osmanlı coğrafyasının her köşesine yayılan ve şehirleri süsleyen bu kuleler, adeta zamanın tanığı ve şehrin ziyneti haline gelmiştir.

Yozgat'ın merkezî noktasında bulunan ve günümüze kadar ayakta kalan bu tarihi saat kulesi, 1897 Ağustos'unun son haftasında resmî olarak açılmıştır. 124 yıldır şehrin meydanında görkemiyle varlığını sürdüren bu kule, mimarisinde herhangi bir değişiklik olmadan geçmişten günümüze ulaşmıştır. Ancak kulenin tarihi hakkında detaylı bilgilere ulaşmak maalesef mümkün değildir. İnşa süreci, masrafları ve diğer detaylar tarihin derinliklerinde gizlidir.

Özellikle saat kulesinin inşa tarihi konusunda yaygın bir yanlışlık bulunmaktadır. Birçok kaynak, inşa tarihini 1908 olarak vermektedir ancak bu bilginin doğruluğu kesin değildir. Çünkü kulenin tarih kitabesi bulunmamakta ve dönemin kaynakları yeterli bilgi sunmamaktadır. Bizler, bu makalede Yozgat'ın önemli sembollerinden biri olan saat kulesi hakkında, yayınlanmamış arşiv belgeleri ve nadir fotoğraflarla bilgi sunmaya çalışacağız. Bu sayede, Yozgat'ın tarihî zenginliğine ve kültürel mirasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.