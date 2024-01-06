Tahmini Okuma Süresi: dakika

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, yetkili sendikanın yüzde 2 sendika barajı üzerinden yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Taşkın, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 2001'de kabul edildiğini hatırlatarak, 2004'te kabul edilen torba kanun ile yüzde 5 olan sendika barajının kaldırıldığını ifade etti.

Memur Sen'in 11 Hizmet Kolundan ikisinde 7 kişiyi bulup sendika kuramamasına rağmen, siyasi iktidara yakınlığı ve desteği ile ödüllendirildiğini savundu.

Sosyal medyada yapılan "Her hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam çalışan sayısının en az yüzde 2 ve üzerinde sendika üyesi olanlara her ay 537 lira toplu sözleşme ikramiyesi ödenir" şeklindeki paylaşıma sert sözlerle yüklenen Taşkın, bu tür teşviklerin adalet duygusunu yok ettiğini ve vicdanları körelttiğini vurguladı.

Yüzde 2 sendika barajının uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu belirten Taşkın, bu durumun sendikaların faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini, kamu çalışanlarının özgür iradeleriyle sendika seçme hürriyetini gasp ettiğini ifade etti.

Taşkın, yüzde 2 sendika barajının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Kamu çalışanlarının maaşlarının yoksulluk sınırının altında olması ve enflasyon farkının 6 ayda bir verilmesi konularında yetkili sendikayı suçlayarak, bu durumun kamu çalışanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarının nedeninin yetkili sendika olduğunu belirtti.

Taşkın, kamu çalışanlarının bu gerçeği görmeleri gerektiğini ifade etti.