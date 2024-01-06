Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, yetkili sendikanın yüzde 2 sendika barajı üzerinden yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Taşkın, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 2001'de kabul edildiğini hatırlatarak, 2004'te kabul edilen torba kanun ile yüzde 5 olan sendika barajının kaldırıldığını ifade etti.

Memur Sen'in 11 Hizmet Kolundan ikisinde 7 kişiyi bulup sendika kuramamasına rağmen, siyasi iktidara yakınlığı ve desteği ile ödüllendirildiğini savundu.

Sosyal medyada yapılan "Her hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam çalışan sayısının en az yüzde 2 ve üzerinde sendika üyesi olanlara her ay 537 lira toplu sözleşme ikramiyesi ödenir" şeklindeki paylaşıma sert sözlerle yüklenen Taşkın, bu tür teşviklerin adalet duygusunu yok ettiğini ve vicdanları körelttiğini vurguladı.

Yüzde 2 barajının arkasına sığınıyorlar’

Yüzde 2 sendika barajının uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu belirten Taşkın, bu durumun sendikaların faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini, kamu çalışanlarının özgür iradeleriyle sendika seçme hürriyetini gasp ettiğini ifade etti.

Bakandan Yozgat il müdürüne saha talimatı! Bakandan Yozgat il müdürüne saha talimatı!

Taşkın, yüzde 2 sendika barajının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Kamu çalışanlarının maaşlarının yoksulluk sınırının altında olması ve enflasyon farkının 6 ayda bir verilmesi konularında yetkili sendikayı suçlayarak, bu durumun kamu çalışanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarının nedeninin yetkili sendika olduğunu belirtti.

Taşkın, kamu çalışanlarının bu gerçeği görmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Hakan Demirbaş