Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Kadir gecesi nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Başkan Taşkın, Ramazan ayının öneminin, Kur’an-ın ilk ayetlerinin bu ay içinde indirilmeye başlanmış olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Taşkın, Ramazan ayının bereketi, iyiliği, hayrı ve yüceliğini içinde barındıran bir ay olmasıyla Müslümanlar açısından önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bizim için anlamı ve önemi büyüktür. Seher vaktine kadar Allah’ın tüm nimetlerini kulları için bahşettiği, ‘isteyen yok mu vereyim’ dediği hayırlı bir gecedir. En faziletli ve kıymetli gecelerden biri olması Müslümanlar için büyük anlam taşıyor. Cenabı Allah, Kadir Gecesi’nin fazileti için şöyle buyurmuştur: ‘Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.’ Duhân Suresi 3. ayette, ‘Biz onu mübarek bir gecede indirdik.’ Bakara Suresi 185. Ayette de, ‘O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).’ diye buyruluyor. Surelerin anlamlarından yola çıkarak Kadir Gecesi’ni en iyi şekilde idrak edebilmek çok önemlidir. Faziletli bir gece olması ki ayette de bu ifade ediliyor, bu gecenin feyzinden nasiplenebilmek için iyiliğin ve kötülüğün ayrılarak Cenabı Allah’ın hüküm verdiği gece de nefsimizi hesaba çekerek muhasebesini yapmak, bunun neticesinde günahlarımız için tan vaktine kadar Allah’a dua ve zikir ederek bağışlanmayı dileyerek kurtuluşa nail olabilmek için çalışmak gerekir. Allah’a tam teslimiyetle iman eden, O’nun ilim kaynağı Kur’an’ın ve O’nun izindeki rehberi, Peygamberin ilkeleri doğrultusunda yaşamak ve kötülükleri terk ederek faziletinden, feyzinden, kalbimize inen nurundan yararlanarak geceyi ihya etmek gerekir. Bu gece yeryüzünü aydınlatacaktır. Bu gecenin feyzinden ve faziletinden nasiplenebilmek ise Allah’a ulaşma ve yakınlaşma çabalarıyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle Kadir Gecesi’nin anlam ve önemini iyi anlayıp hûşû içinde hakkıyla idrak etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’da bu mübarek gece için şöyle buyuruyor: ‘Kadir gecesinde bir defa Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.’ Mübarek Kadir Gecesi, bizi, ailemizi ve tüm Müslümanları hidayete erdirsin. Allah’tan mucize bekleyen, O’nun yardımına ve ihsanına muhtaç olan aciz kullarına yardım eylesin. İslam âlemini kurtuluşa ve huzura kavuştursun. Bu vesileyle mübarek Kadir Gecenizi tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”