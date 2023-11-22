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22 Kasım gününü içine alan haftanın, toplumunun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine ve ağız bakımı alışkanlığına katkıda bulunmak amacıyla ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ olarak da kutlandığına dikkat çeken Başkan Taşkın, ağız ve diş sağlığının beden ve ruh sağlığını doğrudan etkilediğine vurgu yaparak, son zamanlarda Diş Hekimlerinin özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin memnun edici olduğunu, ancak Diş Hekimi istihdamının yetersiz olduğuna vurgu yaptı.

Toplum sağlığının öncelikle ağız ve diş sağlığından başladığını belirten Taşkın, ağız ve diş sağlığını bozan unsurların vücut sağlığını da bozduğunu ve Diş Hekimlerinin toplum sağlığını korumak için özverili bir şekilde hizmet verirken, iş yükünün artmasıyla motivasyonun bozulması gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Taşkın, "Sağlık hizmeti kutsaldır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde kalitenin artırılması için Avrupa standartlarında önlemler alınmalıdır. Son zamanlarda Diş Hekimlerinin özlük ve mali haklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler sevindiricidir. Esasen sırf hasta memnuniyeti değil, tüm sağlık çalışanlarının yarın endişesi taşımadan işyerinden, işyeri koşullarından, aldığı ücretten ve özlük haklarından memnun olması da önemlidir. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi memnuniyet verici iyileştirmeler bekliyoruz. Diş Hekimlerinin performansı ve hizmetleri toplum sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının ağız ve diş sağlığı konusunda daha etkili ve ciddi çalışmalar yapmasını istiyoruz. Bu duygu ve düşünceler çerçevesinde, 22 Kasım Diş Hekimleri Gününü ve bu hafta itibariyle birlikte kutlanacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını kutluyor, Diş Hekimlerimize; sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyorum."