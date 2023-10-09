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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Amatör Spor Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, amatör sporun gönül işi olduğunu vurgulayarak, “Her zaman söylediğim gibi; amatörler Türk sporunun gerçek kahramanlarıdır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 09 - 15 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, amatörlerin Türk sporunun gerçek kahramanları olduğunu vurgulayarak, “Çok genç yaşlarda Cumhurbaşkanımızın yanında başladım amatör sporlarla ilgilenmeye. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızla binlerce gencin hayatına dokunmak nasip oldu. Amatör spor gönül işidir, sevdadır ve her zaman söylediğim gibi; amatörler Türk sporunun gerçek kahramanlarıdır” ifadelerini kullandı.