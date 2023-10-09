Özcan’dan anlamlı ziyaret

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Albay Özcan, Bu kadar büyük bir karşılığı olan makam uğruna canını veren şehitlerin yakınlarının da çok büyük acılar çektiğini dile getirdi.

Ziyarette bir açıklama yapan Albay Özcan, “Şehit ve gazi yakınlarımızın da bizim milletimiz ve devletimizin nezdinde değeri çok fazladır. Onları müstesna bir yerde tutarız. Onlar bizim başımızın tacıdır. Şehit ve gazi yakınlarımız, bizim milletimize ve devletimize emanettir. Onları en güzel şekilde rahat ettirmek, ihtiyaçlarını karşılamak, onların hak ettiği itibarı sağlamak da devletimizin görevidir. Yapacağımız işler, hiçbir zaman feda ettiğiniz, kaybettiğiniz evlatlarınızın yerini tutmayacaktır. Ama sizin taşıdığınız gazi, şehit annesi, babası veya oğlu olma onuru da herkese nasip olmayan çok güzel bir rütbedir. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın sıkıntılarında her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz ise, Albay Özcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. (Alpaslan Demir)