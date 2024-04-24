Yozgat Valiliği tarafından havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan uyarıda, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kenedeki virüslerin neden olduğu ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış olacağı öngörülmektedir. Lütfen dikkat” ifadelerine yer verildi.

TEDBİR–KONTROL-MÜDAHALE

Valilik tarafından yapılan uyarının devamında şu ifadelere yer verildi: “Tarla, bağ, bahçe, piknik alanı gibi riskli alanlara giderken vücudunuzu örten ve kenenin rahatça görülebileceği açık renkli kıyafetleri tercih ediniz.

Kene yönünden riskli alanlarda bulunduktan sonra kendinizin ve çocuklarınızın vücudunuzda kene olup olmadığını kontrol edin. Elbiselerinizi değiştirin.

Eğer vücudunuza kene tutunmuşsa kesinlikle müdahale etmeyin, keneyi çıkarmaya çalışmayın. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.”