Yozgat Valiliği, soğuk havalarda soba zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, soba kurulumu, baca temizliği, kömür atımı ve havalandırma konularında dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Soba zehirlenmesinin hayati tehlike oluşturduğunu belirten Yozgat Valiliği, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir kış geçirmesi için uyarılara kulak vermesini istedi.

SOBA ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Soba zehirlenmesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazının solunması sonucu meydana gelen bir zehirlenme çeşididir. Karbonmonoksit, renksiz, tatsız, kokusuz ve zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve oksijen alımını engeller1. Bu nedenle, soba kullanırken aşağıdaki önlemlere dikkat etmek hayati önem taşımaktadır:

Soba satın alırken TSE belgeli ve yanma verimi yüksek olanlar tercih edilmelidir.

Soba kurmadan önce bacalar temizlenmeli ve rüzgarın yönünü ayarlamak için bacaya şapka takılmalıdır.

Soba duvardan en az 50 santimetre uzağa kurulmalı ve fazla dirsek ve borudan kaçınılmalıdır.

Soba üstüne veya yanına yanıcı madde konulmamalıdır.

Soba yakılmadan önce soba içindeki kül temizlenmeli ve soba altı açık bırakılmalıdır.

Soba yakıldıktan sonra soba kapağı tamamen kapatılmamalı, hava alması sağlanmalıdır.

Yatmadan önce yanmakta olan sobaya kömür atılmamalı, soba kapağı açık bırakılmalıdır.

Soba yakılırken oda sık sık havalandırılmalı, pencere veya kapı aralığı açık tutulmalıdır.

Soba yakılırken evde karbonmonoksit dedektörü bulundurulmalı, alarm vermesi durumunda hemen soba söndürülmeli ve açık havaya çıkılmalıdır.

Soba zehirlenmesinin en sık karşılaşılan belirtileri şöyle:

Baş ağrısı, nefes alamama, nefes darlığı veya hızlı nefes alma dahil olmak üzere solunum sorunları, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, kulak çınlaması, göğüs ağrısı, bilinç kaybı, yüz kızarması, uyuşukluk veya hiperaktivite, bayılma, kalpte çarpıntı, sinirlilik, görme bozukluğu, düşük kan basıncı, uyku hali, yorgunluk, karar verememe, düşünememe, depresyon, kas güçsüzlüğü, bilinç bulanıklığı, konfüzyon.

Soba zehirlenmesi şüphesi olan kişilerin hemen 112 acil servisini araması ve aşağıdaki ilk yardım yöntemlerini uygulaması gerekir:

Zehirlenen kişiye yardım ederken kendinizi de koruyun. Camları açın. Zehirlenen kişiyi en kısa sürede açık havaya çıkarın.

Zehirlenen kişinin ağzını ve burnunu temizleyin; nefes alıp vermesi durduysa suni solunuma başlayın.

Zehirlenen kişiye oksijen verilmesi için ambulans çağırın.

Zehirlenen kişinin durumunda herhangi bir düzelme söz konusu değilse ve ağır bir zehirlenme söz konusuysa, hiperbarik oksijen tedavisi yapılması gerekebilir.

Soba zehirlenmesi ölümcül olabilen bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, soba kullanırken dikkatli olmak ve önlem almak hayat kurtarabilir.