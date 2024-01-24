Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kuyumcu Ali, altın fiyatlarının cumartesi günkü kapanışıyla aynı çizgide devam ettiğini dile getirerek şu an güncel fiyatların 2 bin 55 TL ile 2 bin 70 TL arasında değişiklik gösterdiğini, alışın 2 bin 55 TL, satışın ise 2 bin 70 TL olduğunu söyledi.

SATARKEN EN AZ ZARAR EDİLEN ALTIN HANGİSİDİR?

Bursa Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı Ali Bey, satarken az zarar edilen altın çeşidinin Külçe, 24 ayar altın olduğunu belirtti.

ALTIN HANGİ GÜN VE SAATLERDE ALINMALIDIR?

Gündüz 11:00’den sonra yeni fiyatların çıktığını ve bunun akşama kadar devam ettiğini kaydeden kuyumcu esnafı, “Gün olarak cuma akşamı ikindi gibi kapanış fiyatı geliyor, cumartesi ise aynı fiyat devam ediyor. Özel gün falan olmazsa pazartesiye kadar fiyatlar devam eder.” dedi.

BU HAFTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALTIN HANGİSİ OLDU?

Bursa Kapalı Çarşı’da bu hafta en çok tercih edilen altın çeşidinin cumhuriyet altını ve külçe altın olduğunu ifade ederek, “Çeyrek altını çerez gibi herkes satıyor. Şu anda yatırımlık altın satılıyor.” ifadelerini kullandı.