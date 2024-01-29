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Sorgun Belediyesince yaptırılan ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın adının verildiği kültür merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye tarafından yaptırılan kültür merkezine Alper Gezeravcı’nın adının verilmesinin uygun görüldüğünü söyledi.

Ekinci, Gezeravcı’nın yurdun dört bir köşesinde gençlere, çocuklara örnek olacağını ve gelecekte birçok Gezeravcılar çıkacağını ifade ederek, "Çocuklarımız, gençlerimiz çalıştıklarında başarılı olsun istiyor ve onlar istediği yerleri kazansın diye çalışmalar yapıyoruz, gençlerimize olanaklar sunmaya çalışıyoruz. Kültür merkezi de bu amaçla yapıldı. İçinde tiyatro salonu, sinema salonu, üniversite ve lise öğrencileri, KPSS kurslarına hazırlanan gençler için çalışma salonu bulunuyor. Buraya ilk astronotumuzun adını veriyoruz. Alper Gezeravcı'nın hem çocuklarımıza hem gençlerimize örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.