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Yozgat’ta meydana gelen kar yağışının ardından, trafik, özel idare ve karayolları ekipleri, her türlü olumsuz durumu göz önünde bulundurarak yol güvenliği, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, ekiplerimize gösterdikleri yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Sürücülerimizin de güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için kar lastiği kullanmaları ve gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşımaktadır. Bu sayede, olası olumsuzlukların önüne geçilecek, trafikteki güvenlik seviyesi artacaktır. Ekiplerimize ve sürücülerimize teşekkür eder, herkesin güvenli bir şekilde seyahat etmesini dileriz” ifadelerine yer verildi.