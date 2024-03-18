Gazeteci ve yazar Ali Sirmen, yaşamı boyunca merak edilen ve araştırılan bir isim oldu. 84 yaşında hayata veda eden Sirmen'in ölümü, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

İstanbul'da 10 Kasım 1939 tarihinde doğan Ali Sirmen, Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunudur. Eğitimini Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Gazetecilik kariyerine 1966 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarı olarak başlayan Sirmen, daha sonra Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları kaleme aldı. Son dönemlerinde ise Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı.

Ayrıca, 1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Televizyon dünyasında da tanınan bir isim olan Sirmen, "İkinci Bahar" dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı ve "Cumhuriyet" adlı filmde Yunus Nadi Abalıoğlu'nu oynadı.

SkyTürk kanalında "Siyah-Beyaz" programının sunucularından biri olan Sirmen, ayrıca Cem TV'de "Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi" isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülen Ali Sirmen'in, Mine Sirmen ile evliliğinden Devrim adında bir oğlu bulunmaktadır.

Sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Sirmen, 25 Mart 2020 tarihinde COVID-19 teşhisi konularak tedavi altına alındı ve 4 Nisan 2020 tarihinde hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Ancak, 17 Mart 2024 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybetti.