Maddi durumu sıkışınca eşinin takılarını zorla alana hapis şoku… Yargıtay kararını verdi.

Eşinin kolundaki bilezikleri isteyen ancak alamayınca zor kullanan kocaya şoke eden karar çıktı.

Ev taksitlerini ödemekte zorlanınca karısının kolundaki bilezikleri isteyip ret cevabı alan kocanın zor kullanarak bilezikleri kadının kolundan alması yağma suçu sayıldı.

Bursa'da yaşanan olay, bir çiftin maddi zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde ortaya çıktı ve Yargıtay'ın son kararıyla bir dönemin sona erdiği belirtildi.

Ev taksitlerini ödemekte zorlanan bir koca, çareyi eşinin takılarına el koymakta buldu. Ancak eşinden olumsuz yanıt alınca, tartışma büyüdü. Tartışmanın fitilini ateşleyen nokta, kocanın eşinden takıları istemesiyle başladı. Ancak eşinin ret cevabı üzerine, koca takıları zorla almaya kalkıştı. Bu sırada eşine yönelik tehditler savurduğu da belirtildi.

Mahkeme süreci başladığında, yerel mahkeme olayı basit yaralamadan değerlendirdi. Ancak mahkeme, kocanın tehdit içeren sözleri ve zor kullanarak takıları almasıyla suçun yağma kapsamına girdiğine hükmetti. Bunun üzerine dosya ağır ceza mahkemesine sevk edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kocayı TCK'nın 148. maddesinde belirtilen "yağma" suçundan suçlu buldu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak bu karara yapılan itiraz sonrasında dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, eylemin yağma suçu olarak değerlendirilmesinin ceza adaleti ve hakkaniyet kurallarına uygun olmadığı yönünde bir karar verdi. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrasında dosya tekrar incelendi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kadının takılarının ve ziynet eşyalarının kişisel mal olduğunu vurgulayarak, kocanın zorla takıları almasının "yağma" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Bu kararla birlikte, eşinin takılarına zorla el koyma girişiminde bulunan kocanın yargı karşısında cezalandırıldığı belirtildi.