Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, seçim ziyaretleri programı çerçevesinde 10 Mart 2024 Pazar günü Yozgat'a gelerek esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Yozgat ziyaret programı saat 11.30'da Şefaatli'de başlayacak. İlçe teşkilatını ziyaret edecek olan Babacan, Şefaatli Belediye Başkan Adayı Mahmut Ertuğrul ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

Şefaatli programının ardından Yozgat'a gelecek olan Babacan il teşkilatı ziyaretinin ardından DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım ile birlikte esnaf ziyareti yapıp halkı selamlayacak.

Babacan, Yozgat ziyaretinin ardından Sorgun'a geçecek. Burada da esnaf ile bir araya gelecek olan Ali Babacan akşam saatlerinde Tokat'a hareket edecek. Haber Merkezi