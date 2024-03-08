Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzına SPK'dan onay çıktı. SPK ayrıca Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 46 milyon 200 bin liralık bedelsiz sermaye artırımına da onay verdi.

Sermaya Piyasası Kurulu, Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 30 liradan halka arz başvurusını onayladı.

SKP diğer yandan Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 100 milyon TL, Ulusal Faktoring AŞ'nin 400 milyon TL, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon TL, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 15 milyon dolar ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna da izin verdi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen diğer bir şirket de 700 milyon TL'yle Değer Varlık Kiralama AŞ oldu.

YATIRIM FONU FAALİYET İZNİ ALAN ŞİRKETLER

24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Orkide Gayrimenkul Yatırım Fonu

24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Zambak Gayrimenkul Yatırım Fonu

Atlas Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Tatil Sepeti 2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve İstanbul Portföy Yönetimi AŞ XCapital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

PARA CEZALARI VE ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

SPK, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen inceleme sonunda Rasim Şahinkaya ve Oğuzhan Şahinkaya'ya 69 bin 783 TL idari para cezası verdi.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ payında yapılan işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemeyle Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 155 bin 567 TL, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 466 bin 701 TL, Eyüp Serdar Erçelik'e 155 bin 567 TL, Ertuğrul Erdoğan ve Tolun Kudaloğlu'na 311 bin 134 TL idari para cezası uygulanması kararı verdi

Midas Menkul Değerler AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda, şirkete 27 milyon 778 bin 312 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

37 İNTERNET ŞİRKETİNE HUKUKİ İŞLEM KARARI

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.