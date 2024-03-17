İstanbul, 17 Mart 2024 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan kritik derbi heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı aşmak için Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Karadeniz ekibi ise kendi sahasında galibiyet arayacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Bilgileri:

Tarih: 17 Mart 2024, Pazar

Saat: 20:30

Yer: Papara Park, Trabzon

Yayın Kanalı: Bein Sports 1

Muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Batista Mendy, Stefano Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Edin Visca, Enis Bardhi, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Fenerbahçe, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Takımda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğunda, teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri önemli bir mücadeleye çıkacaklar.

Trabzonspor'da ise Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.