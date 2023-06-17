Kurban Bayramı hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek amacıyla cevaplanan sorular, vatandaşın aklına takılmaktan çıkıyor. Dini yetkililer tarafından bu kez de Kurban Bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dinî dayanağı ve kurbanın kanından alına sürmek konuları ele alındı.

“BİR BİLGİ MEVCUT DEĞİLDİR”

Kurbanın kanından alına sürmekle ilgili konuya açıklık getiren yetkililer, “Kesilen kurbanın kanının alına sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir” ifadelerine yer verildi.

“UYGUN DEĞİLDİR”

Kurban Bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dinî dayanağı ile ilgili de açıklama yapan yetkililer, “Kurban günü imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir” denildi. Melike Aslı Arslan