Akdağmadeni’nde Şehit Alileri ve Gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Furkan Nezir'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına şehit alileri ve gaziler katıldı.

Yemek sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Furkan Nezir, “Şehitlerin aileleri bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız. Allah hepinizden razı olsun. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı, gazilerimize hayırlı uzun ömür ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah hepimizi şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Görev başındaki asker ve polislerimize Allah yardım etsin, onları muzaffer eylesin. Bu vesile ile hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin” dedi.